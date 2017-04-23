Barcelona deplasmanda Real Madrid'i 3-2 mağlup etti

La Liga'da Real Madrid ile Barcelona karşılaştı. Bernabeu'daki nefesleri kesen Real Madrid - Barcelona maçını Messi'nin son dakika golüyle Barcelona kazandı.

Karşılaşmada Real Madrid'in gollerini 28. dakikada Casemiro ve 85. dakikada James Rodriguez kaydetti. Real Madrid'de 77. dakikada Sergio Ramos kırmızı kart gördü. Barcelona'nın gollerini ise 33. dakikada ve 90+3. dakikada Lionel Messi ve 73. dakikada Ivan Rakitic kaydetti.

Bu sonucun ardından Barcelona ligdeki puanını 75'e çıkarırken zirveyi ele geçirdi. Real Madrid de ligde 75 puanda kaldı.

La Liga'da gelecek hafta Barcelona sahasında Osasuna'yı konuk edecek. Real Madrid ise deplasmanda Emre Çolak'ın da forma giydiği Deportivo ile karşılaşacak.

Mücadelenin 28. dakikasında sağ kanattan kullanılan kornerde top kaleciden sekti ve ceza sahası dışındaki Marcelo'ya geldi. Marcelo topu ceza sahası içerisine doldurdu. Arka direkte Real Madridli oyuncunun çevirdiği topa kale önünde Casemiro dokundu ve top ağlara gitti.

Barcelona kısa süre sonra bu gole cevap verdi. 33. dakikada Rakitic'in pasında ceza yayı üzerinde Messi topla buluştu. Yıldız oyuncu rakiplerinden sıyrıldı ve ceza sahası içinde yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya ev sahibi Real Madrid çok etkili başladı. 54. dakikada Benzema'nın yakın mesafeden kafa vuruşunu son anda kaleci Ter Stegen kurtarmayı başardı. Barcelona 55. dakikadan sonra oyunu biraz dengelemeyi başardı. Mücadelnein 59. dakikasında Barcelona'nın kullandığı kornerde Pique'nin kafa vuruşunu kaleci Navas son anda köşeden çıkarmayı başardı.

BARCELONA ÖNE GEÇTİ, REAL MADRID 10 KİŞİ

Karşılaşmanın 73. dakikasında gelişen Barcelona hücumunda Ivan Rakitic ceza sahası dışında topla buluştu. Rakitic, ceza sahası dışından kaleye sert bir şut gönderdi ve top ağlarla buluştu. Barcelona bu golle Real Madrid karşısında 2-1 öne geçti.

Golden kısa bir süre sonra, 77. dakikada Sergio Ramos'un Messi'ye müdahalesi sonrası hakem faulü belirledi. Hakem bu pozisyonda Sergio Ramos'a bir de kırmızı kart gösterdi.

Real Madrid, 10 kişi olmasına rağmen beraberlik için yüklenmeye başladı. 85. dakikada sol kanatta Marcelo topla buluştu. Marcelo'nun ceza sahasına yerden ortasında James Rodriguez topu ağlara gönderdi ve Real Madrid skoru 2-2'ye getirdi. Mücadelede 90+2. dakikada Messi'nin golüyle Barcelona bir kez daha öne geçti ve Barcelona skoru 3-2'ye getirdi.

Mücadelenin kalan kısmında başka gol olmadı. Barcelona, Real Madrid'i 90 dakika sonunda 3-2 mağlup etmeyi başardı.