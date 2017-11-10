Barcelona yönetimi Arda Turan'ın geleceği için Ahmet Bulut'u görüşmeye davet etti

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın, Katalan kulübündeki geleceğine karar veriliyor.

Toplantı talep etti

Barcelona kulübü yetkilileri, milli futbolcunun temsilcisi Ahmet Bulut'u arayarak toplantı talep ettiler. Bulut, gelecek hafta Barcelona'ya giderek, Arda Turan'ın takımdaki durumuyla ilgili olarak Katalan kulübü yetkilileriyle fikir teatisinde bulunacak.

Ayrılık ihtimali yüksek

Valverde'nin bir türlü şans vermediği tecrübeli oyuncunun Ocak ayındaki ara transfer döneminde takımından ayrılması çok kuvvetli bir ihtimal. Arda da şans bulabileceği bir takımda yer almak istiyor.

Nereye gideceği netleşecek

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Arda Turan'ı yeniden takımda görmeyi çok istiyor.

Ahmet Bulut'un Barcelona'yla yapacağı görüşme pek çok yönüyle Arda'nın takımı Galatasaray'a dönüp dönmeyeceğini de netleştirecek; çünkü Bulut bu görüşmede milli futbolcunun hangi koşullarda Barcelona'dan çıkışının mümkün olacağını konuşacak.

(Ajansspor)