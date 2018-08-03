Barcelona, Yunus Akgün için geliyor
Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün için İspanyol devi Barcelona'a İstanbul'a geliyor...
Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, hazırlık maçlarında ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmıştı.
Başta Barcelona olmak üzere, Roma, PSV gibi takımlar onu yakından takip ediyor.
Bir iddiaya göre Barcelona yetkilileri önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Galatasaray ile masaya oturacak.
(Fotomaç)
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