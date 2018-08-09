Barcelona'da en son Arda Turan'ın giydiği 7 numaralı formayı Coutinho kaptı Barcelona'da geçen sezon 14 numaralı formayı giyen Coutinho, bu sezon 7 numaralı formayı sırtına geçirecek. Barcelona'da 7 numarayı en son Arda Turan giyiyordu.