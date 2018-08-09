Barcelona'da en son Arda Turan'ın giydiği 7 numaralı formayı Coutinho kaptı
Barcelona'da geçen sezon 14 numaralı formayı giyen Coutinho, bu sezon 7 numaralı formayı sırtına geçirecek. Barcelona'da 7 numarayı en son Arda Turan giyiyordu.
Barcelona'nın geçen sezon Liverpool'dan 160 milyon euro karşılığında transfer ettiği Coutinho, 14 numaralı formayı giyiyordu.
Brezilyalı yıldız Katalan kulübünde bu sezon 7 numaralı formayı terletecek.
Barcelona'da en son 7 numaralı formayı şu anda Medipol Başakşehir'den top koşturan Arda Turan giyiyordu.
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