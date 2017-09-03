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Barcelona'da kadro ve forma numaraları resmen açıklandı

Barcelona'da yapılan yeni transferlerin ardından 2017-2018 sezonunun kadrosu kesinleşti ve forma numaraları da duyuruldu.

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İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da yapılan yeni transferlerin ardından 2017-2018 sezonunun kadrosu kesinleşti ve forma numaraları da duyuruldu
 
Arda Turan, 7 numaralı forma ile devam ederken yeni transferlerden Deulofeu 16 numarayı aldı. Semedo 2, Paulinho da 15'i tercih etti.
 
Paris Saint Germain'e giden Neymar'ın formasının yeni sahibi ise Borussia Dortmund'dan alınan Ousmane Dembele'nin oldu
 
İşte kadro ve numaralar...
 

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