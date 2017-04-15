Barcelona sahasında Real Sociedad'ı 3-2 mağlup etti

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Juventus'a 3-0 yenilerek hayal kırıklığı yaratan Barcelona, Real Sociedad engelini 3-2'yle geçti. Maçın tüm golleri ilk yarıda atıldı. Barcelona'nın 2 golü Lionel Messi'den gelirken; Arjantinli Katalan deviyle gol sayısını 498'e çıkardı.

Lionel Messi, Sociedad karşısında açılışı 17. dakikada yaptı. Messi, cezasahası dışından müthiş bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Arjantinli yıldız, bu sezon cezasahası dışından 7. golünü attı ve kariyerinde ilk kez bir sezonda bu rakama ulaştı. Messi, 2012-13'ten bu yana cezasahası dışından attığı gol sayısını 31'e çıkardı ve top 5 ligde uzaktan en çok gol atan isim oldu. Messi'nin en yakın takipçisi ise 23 golle Cristiano Ronaldo...

Messi, 37. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Suarez'in orta şut karışık vuruşunda kaleci Rulli topu uzaklaştıramazken; Arjantinli yıldız, kariyerinin en rahat gollerinden birini attı ve boş ağları havalandırdı: 2-0...

42. dakikada Real Sociedad farkı 1'e indirdi. Barcelona cezasahası içindeki karambolde son olarak topu kontrol eden Inigo Martinez, önündeki 2 defans oyuncusunu geçip soldan son direğe indi, çaprazdan sert vurdu. Kaleci Ter Stegen'in bacak arasından geçen top Umtiti'ye çarpıp Barcelona ağlarıyla buluştu: 2-1.

Bu golün 2 dakika sonrası sahneye Alcacer çıktı. Messi'nin cezasahası sol içine gönderdiği topla buluşan Alcacer, çaprazda yerden sert ve düzgün vurdu, top 3. kez Sociedad ağlarıyla buluştu.

45+1'de Real Soiceadad, 2. golü buldu. Willian Jose'nin, Barcelona yarısahasanın orta solundan cezasahası içine gönderdiği harika ortaya, penaltı noktası yakınında Xabi Prieto gelişine vurdu. Harika golle Real Sociedad skoru bir kez daha 1'e indirdi ve ilk yarı 3-2 Barcelona'nın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda gol pozisyonları yakalayan taraf Real Sociedad olmasına karşın, başka gol olmadı ve Barcelona maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Barcelona, puanını 72 yaptı ve gelecek hafta karşılaşacağı bir eksiği bulunan 75 puanlı lider Real Madrid'i takibini sürdürdü.

Avrupa Kupaları mücadelesi veren Real Sociedad ise 52 puanda kaldı. (NTV SPOR)