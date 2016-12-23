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Barcelona'da Messi şoku! Yeni sözleşme...

Barcelona'nın sunduğu son teklifi beğenmeyen Lionel Messi cephesinin, bir sonraki toplantı için Mart 2017'ye tarih verdiği öne sürüldü.

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Barcelona ile Lionel Messi arasında süren transfer görüşmelerinin durduğu öne sürüldü.

Marca'da yer alan habere göre; Messi cephesi, Barcelona'dan gelen son teklifi beğenmedi ve bir sonraki görüşme tarihi olarak Mart 2017'yi verdi. Barcelonalı yöneticilerin bu toplantıdan sonra morallerinin bozulduğu ve Messi ile kontrat yenileme konusunda ümitsizliğe düştükleri belirtildi. Barcelona'nın Messi'ye sunduğu teklifin, Arjantinli süperstarı dünyanın en çok kazanan oyuncusu haline getireceği, Messi'nin ise daha fazlasını talep ettiği yazıldı.

Barcelona ile Lionel Messi arasındaki görüşmede, kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu ile Messi'nin babası Jorge Horacio'nun da yer aldığı kaydedildi.

Barcelona, son günlerde Neymar, Luis Suarez ve Javier Mascherano ile kontrat tazelemişti.

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