Barcelona'da Ousmane Dembele depremi! 2 ay yok

Barcelona'nın La Liga'da Getafe'yi 2-1 yendiği karşılaşmada sakatlanarak oyunu terk eden Ousmane Dembele'nin durumu belli oldu. Barça'nın bonuslarla birlikte 147 milyon euroya transfer ettiği genç golcünün en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı.

Neymar'ın yerine transfer edilen Ousmane Dembele'nin ilk kontrolleri yapıldı ve genç ismin yaklaşık 2 ay forma giyemeyeceği belirtildi. Dembele sakatlığı nedeniyle La Liga'da Atletico Madrid, Sevilla ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting ve Olympiakos maçlarında forma giyemeyecek.

İşte Dembele'nin kaçıracağı maçlar...

La Liga: Eibar, Girona, Las Palmas, Atletico Madrid, Malaga, Athletic Bilbao, Sevilla

Şampiyonlar Ligi: Sporting, Olympiakos (2)

Dembele ve Neymar'ın kaderleri aynı

Bu arada Dembele'nin sakatlığı ilginç bir tesadüfü de gündeme getirdi.

Katalan ekibinden ayrılıp PSG’ye giden Neymar da Barcelona’daki ilk sezonunda Getafe maçının 25. dakikasında sakatlanmıştı. Bir başka benzerlik ise iki futbolcunun da 11 numaralı formayı giymiş olması ve sakatlığın yaşandığı sırada skorun 0-0 devam ediyor olması.

(Sporx)