Barcelona'nın yeni teknik direktörü Rui Vitoria oluyor
Barcelona, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan teknik direktör Luis Enrique'yle yola devam etmeyecek.
Arda Turan’ın da formasını giydiği İspanya La Liga ekibi Barcelona aradığı teknik direktörü buldu. İşte o sürpriz isim...
Mevcut çalıştırıcı Luis Enrique'nin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayacağını açıklamasının ardından Katalan kulübü, Portekiz'in Benfica takımının başında olan Rui Vitoria ile söz kesti.
46 yaşındaki teknik direktör, gelecek sezondan itibaren Arda Turan'lı Barça'nın yeni patronu olacak.
Rui Vitoria geçen sezon başına geçtiği Benfica'yı 2015-16 sezonunda Portekiz Ligi'nde şampiyonluğa ulaştırdı. Genç çalıştırıcı yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, bu sezon ise geride kalan 15 haftada en yakın rakibi Porto'nun 4 puan önünde liderliğini sürdürüyor.
Portekiz'in köklü ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turuna çıkarak Juventus'un rakibi olmayı başardı.
Açık Mert Korkusuz
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