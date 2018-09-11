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Barcelona'dan ABD'de maç isteği

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Girona Başkanı Delfi Geli ve La Liga Başkanı Javier Tebas, iki takım arasındaki maçın ABD'de oynanması için başvuru yaptı.

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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden  Barcelona ve Girona takımları ile lig yönetimi, iki takım arasındaki maçın  ABD'de oynanması için İspanya Futbol Federasyonundan (RFEF) izin istedi.
 
La Liga'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Girona Başkanı Delfi Geli ve La Liga Başkanı Javier Tebas  tarafından imzalanan talep, dün geç saatlerde RFEF'e gönderildi.
 
Talebin "bazı paydaşlarla önemli unsurların başarılı bir şekilde  tamamlanmasının ardından yapıldığı" kaydedilen açıklamada, kombine bilet sahibi  Girona taraflarına tazminat ödeneceği  belirtildi.
 
Talebin kabul görmesi durumunda Girona ve Barcelona arasında ocakta  yapılacak maç, Miami'deki Hard Rock Stadı'nda oynanacak.
 
Yurt dışında maçlar yapılması kararı, La Liga'nın İspanyol futbolunu  diğer ülkelerde tanıtma çabasının bir parçası olarak alınmıştı. Ancak, fikir  futbolcuların yanı sıra taraftarlar ve kulüplerin tepkisini çekmişti.
 
La Liga Başkanı Javier Tebas, dün İspanyol Futbolcular Derneği  yöneticileri ile bir araya gelip projeye ilişkin bilgi vermişti.

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