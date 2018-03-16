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Barcelona'dan Cengiz Ünder'e anlamlı mesaj

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Roma'yla eşleşen Barcelona'nın resmi Twitter hesabı, kura çekiminin ardından Cengiz Ünder'e mesaj gönderdi.

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Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, Katalan devi Barcelona ile eşleşti.

Barcelona'nın Türkçe Twitter hesabı da eşleşme belli olur olmaz, Cengiz ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Mesajda "İçimize doğmuştu. Selam Cengiz Ünder. Seni Camp Nou'da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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