Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Barcelona'dan Vidal cevabı

Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği 27 yaşındaki sağ bekle devre arasında yolları ayıracak olan Barcelona, Sarı-Kırmızılılar’ın kiralama teklifine olumsuz yanıt verdi, işin bonservisle çözülmesi planlanıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İspanyol AS gazetesi, Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna katmak istediği Barcelona’nın sağ beki Aleix Vidal konusundaki önemli bir gelişmeye geniş yer ayırdı. Bu sezon La Liga’da sadece 1 kez Katalan devinin formasını giyebilen 27 yaşındaki futbolcuyla Ocak ayında yolların ayrılacağını yazan gazete, buna rağmen kulübün kiralama tekliflerine olumsuz yanıtla döndüğünü duyurdu.
 
Barcelona’nın işi bonservisle bitirmek istediği, finansal açıdan tatmin olmadan da oyuncuyu göndermeye sıcak bakmadığı belirtildi. Haberde Barça’nın bir süredir Shakhtar’ın 34 yaşındaki sağ beki Srna’yı istediğine vurgu yapılırken, Vidal’den gelecek bonservis parasının bu transferde kullanılmasının planlandığı ifade edildi.
 
Cim Bom beklemeye geçti
 
Bu gelişmeler üzerine Galatasaray cephesinin beklemeye geçtiği, ancak önümüzdeki günlerde bu transfer için Barcelona’nın kapısını bir kez daha çalacağının tahmin edildiği yazıldı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çipli kimlik kartına en çok onlar sevindi

Çipli kimlik kartına en çok onlar sevindi

DEAŞ'a ait 3 İHA düşürüldü

DEAŞ'a ait 3 İHA düşürüldü

Suriyeli ressam bombaları sanata çevirdi

Suriyeli ressam bombaları sanata çevirdi

Gizemi hala çözülememiş 14 ilginç olay

Gizemi hala çözülememiş 14 ilginç olay

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA