Barcelona'dan Vidal cevabı

İspanyol AS gazetesi, Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna katmak istediği Barcelona’nın sağ beki Aleix Vidal konusundaki önemli bir gelişmeye geniş yer ayırdı. Bu sezon La Liga’da sadece 1 kez Katalan devinin formasını giyebilen 27 yaşındaki futbolcuyla Ocak ayında yolların ayrılacağını yazan gazete, buna rağmen kulübün kiralama tekliflerine olumsuz yanıtla döndüğünü duyurdu.

Barcelona’nın işi bonservisle bitirmek istediği, finansal açıdan tatmin olmadan da oyuncuyu göndermeye sıcak bakmadığı belirtildi. Haberde Barça’nın bir süredir Shakhtar’ın 34 yaşındaki sağ beki Srna’yı istediğine vurgu yapılırken, Vidal’den gelecek bonservis parasının bu transferde kullanılmasının planlandığı ifade edildi.

Cim Bom beklemeye geçti

Bu gelişmeler üzerine Galatasaray cephesinin beklemeye geçtiği, ancak önümüzdeki günlerde bu transfer için Barcelona’nın kapısını bir kez daha çalacağının tahmin edildiği yazıldı.