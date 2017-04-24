Barcelona'dan Rajtoral için başsağlığı mesajı

Türkiye'nin 90 günlük vize müjdesi, Rusları sevince boğdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusların vizesiz kalma süresini 60 günden 90 güne çıkarılacağı ve 18 yaşını doldurmuş bazı gençlere de vatandaşlık verileceği yönündeki çalışmaların sürdüğü haberi, Türkiye’deki Ruslar tarafından sevinçle karşılandı.