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Barcelona-Las Palmas maçı seyircisiz oynanacak

Barcelona'da Katalonya bölgesinde referandum nedeniyle çıkan olayların ardından Katalan ekibi Camp Nou'da bugün oynanması gereken Las Palmas maçına çıkmama kararı aldı. Ancak İspanya Futbol Federasyonu erteleme kararına izin vermezken karşılaşma seyircisiz oynanacak.

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Katalonya'da büyük olayların çıktığı referandum, Barcelona-Las Palmas maçına da yansıdı. 
 
Önce iki kulüp arasında yapılan görüşmeler neticesinde güvenlik endişesiyle maçın ertelenmesine dair karar alındı. Ancak İspanya Futbol Federasyonu'nda ertelemeye izin çıkmadı. Bu nedenle Barcelona resmi internet sitesi karşılaşmanın oynanmasına yarım saat kala maçın seyircisiz oynanacağını açıkladı.
 
Bu arada Barcelona resmi taraftar grubu yayınladığı duyuru ile 'Maç seyircisiz oynanırsa sahayı işgal ederiz' açıklamasını yaptı.
 
Las Palmas, İspanya bayrağıyla çıkmak istedi
 
Las Palmas takımı Katalan takımı olan Barcelona maçına referanduma tepki olarak formasında İspanya bayrağıyla çıkmak istedi. İspanya Futbol Federasyonu da bu isteğe onay verdi. Ardından Barcelona yönetimi, Las Palmas yönetimiyle maç öncesi yemeğini iptal etti.
 
Olaylarda 337 yaralı
 
İspanya'da Katanlanlar'ın özgürlük için yapmak istediği referanduma polis müdahale edince ülke karıştı. Birçok bölgede olay ve çatışmalar yaşanırken yaralı sayısının 337'ye çıktığı belirtildi. 

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