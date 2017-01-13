Rakitic'in yeni takımı Whatsapp'ta ortaya çıktı!

Grupta Juventus'un futbolcuları Mandzukic, Pjaca ve Dani Alves'in de yer alması transfer söylentilerini güçlendirdi.

Barcelona ve Hırvatistan Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Ivan Rakitic'in yeni adresi Whatsapp grubundan belli oldu! İspanyol basını tarafından Barcelona'dan ayrılacağı iddia edilen Rakitic'in ismi Serie A lideri Juventus ile anılıyordu. Bu söylentilerin dolaştığı bugünlerde Hırvat yıldızın, mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta aralarında Mandzukic, Pjaca ve Dani Alves gibi Juventuslu futbolcuların olduğu bir grupta yer aldığı ortaya çıktı. Grubun isminin de 'Juventus' olması transfer iddialarını güçlendirdi

LUIS ENRIQUE İLE ARASI BOZUK

İngiliz basınında yer alan haberde Juventus'un Hırvat futbolcuları Mario Mandzukic ve Marko Pjaca ve eski takım arkadaşı Dani Alves ile aynı gruptan konuşan Rakitic'in son 5 aydır bu grupta yer aldığı ortaya çıktı. Haberde, Rakitic'in Barcelona teknik direktörü Luis Enrique ile sorunlar yaşadığı da belirtildi.

Rakitic, son oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan Villarreal maçının kadrosunda yer almamıştı. Hırvat yıldızın ismi, Juventus'un dışında Manchester City ile de anılıyor. Barcelona'nın eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın Ivan Rakitic'i çok beğendiği ve kadrosunda görmek istediği iddia edilmişti.

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