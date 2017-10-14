Barcelona'nın ana hedefi Arda Turan'ı göndermek!
Barcelona'nın, kış transfer dönemindeki hedeflerine dair bir haber kaleme alan Marca, Barça'nın ana hedeflerinden birinin Arda Turan'ı göndermek olduğunu iddia etti.
Barcelona'nın, kış transfer dönemindeki hedeflerine dair bir haber kaleme alan Marca, Katalan devinin gelecek transfer döneminde ki ana hedeflerinden birinin milli futbolcu Arda Turan'ı takımdan göndermek olduğunu yazdı.
Barcelona'nın, Marco Veratti ve Yerry Mina ile İlgilendiğini yazan gazete; takımdan birkaç futbolcunun ayrılmasının muhtemel olduğunu ve bu isimlerin başında Arda Turan'ın geldiğini yazdı.
Bu sezon Barcelona'nın oynadığı maçlarda genellikle teknik direktör Ernesto Valverde tarafından kadroya dahi alınmayan Arda'nın sezon başında Galatasaray'a dönmeyi reddettiği ancak Barcelona'nın Ocak ayında oyuncuyu takımdan göndererek kadroyu rahatlatmayı istediği kaydedildi.
Sporx
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