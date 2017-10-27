Barcelona'nın durumu ne olacak?

İspanya'nın Katalonya özerk yönetimi parlamentosu, tek taraflı bağımsızlık ilan etti. İspanya Senatosu, Katalan hükümetinin feshedilmesini oylamaya hazırlanırken, bu gelişmeler sonrası, başta Barcelona olmak üzere Katalan takımlarının La Liga'daki akıbetinin ne olacağı merakla bekleniyor.

Katalonya parlamentosu, bugün öğleden sonra yaptığı oylama sonucunda, 70 evet, 10 hayır 2 geçersiz oyla tek taraflı bağımsızlık ilan etti.

Bu karar yalnızca siyasal olarak değil, ülke sporundaki taşları da yerinden oynatabilir...

Katalonya'nın aldığı tek taraflı bağımsızlık kararı, uluslararası alanda tanınıp tanınmayacağı muamma bir konu. Uzun bir süreç alacağı kesin. Bu yüzden alınan bu karar, Katalan takımlarının istedikleri ligde veya organizasyonda mücadele etmeleri anlamını taşımıyor.

Tabi ki İspanya'da en fazla merak edilen konu, Barcelona'nın La Liga'da yoluna devam edip etmeyeceği...

İspanya Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Başkanı Javier Tebas, Katalonya’nın tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi halinde Katalan kulüplerle görüşeceğini ve bağımsızlığı tanıyan takımları ligin dışında bırakacaklarını söylemişti.

Kısa bir süre önce ise, Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, planlarının La Liga'da oynamak üzerine kurulu olduğunu belirtmişti.

La Liga gelirlerinin %20'sini oluşturan Barcelona ve Espanyol gibi köklü kulüplerin La Liga'dan çıkarılması, kısa vadede mümkün görünmüyor. Çünkü Katalonya'nın futbol federasyonu olarak kendisini FIFA'ya kabullendirmesi uzun bir süreç alabilir. Uzun bir süreç derken bu 6 yılı bile bulabilir. Bu süreçte Katalonya'nın milli takım düzeyinde ve diğer takımlarının uluslararası müsabakalara katılamayacağını varsayarsak, Katalonya'da forma giyecek futbolcuların, transfer piyasaları tamamen ortadan kalkma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Barcelona gibi dünya markası bir kulübün ve diğer önemli takımların, bu süreçten yara almadan kurtulması ve La Liga'da mevcut sistemin sürdürülebilmesi için gerekli adımlar mutlaka atılacaktır. Ancak İspanya Spor Yasası'nda, Andora dışında başka bir ülke takımının İspanya liglerinde mücadele edemeyeceğine dair bir yasa da mevcut. Barcelona ve diğer takımların, Katalonya bağımsızlığını tanıması halinde, La Liga'da kartlar yeniden dağıtılabilir.

(Fanatik)