Barcelona'nın kadrosu belli oldu! Arda turan...

İspanya La Lig'da Barcelona'nın Atletico Madrid'le deplasmanda karşılaşacağı maçın kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Antonio Valverde 18 kişilik kadroda şu isimlere yer verdi: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis, Iniesta, Suarez, Messi, Mascherano, Paulinho, Deulofeu, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes ve Umtiti.

Maç kadrosunda yer almayan Arda Turan'ın ise sol ayağında bir sakatlık olduğu kaydedildi. Maç kadrosuna giremeyen diğer isimler ise Paco Alcacer, Aleix Vidal ve Thomas Vermaelen oldu.