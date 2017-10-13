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Barcelona'nın Lionel Messi'nin yeni sözleşmesinin maliyetini karşılamak için Nou Camp'ı satacağı iddia edildi

Messi'nin yeni sözleşmesinin Barcelona'ya toplam maliyeti yaklaşık 200 milyon Euro olacak... Bunu karşılayabilmek için Nou Camp'ın isim hakkı satılacak

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Barcelona ile Lionel Messi arasındaki yeni sözleşmede kulüp başkanı Bartomeu'ya göre sorun yok. Ancak yeni sözleşmede Messi'nin imzası hala eksik.

Katalonya bölgesinde yayınlanan L'Ara gazetesine göre Messi bu yeni sözleşme için 95 milyon Euro imza parası alacak. Yıllık ücreti de 24 milyondan 29 milyon Euro'ya yükseltilecek. Böylece Messi'nin yeni kontratının Barcelona'ya toplam maliyeti 200 milyon Euro'yu bulacak.

Yeni sözleşmede Manchester City'nin Messi için gözden çıkardığı 400 milyon Euro'nun çok üzerinde bir serbest kalma bedeli yazacak.

Barcelona'nın bütçesinde yıllık ücretler için 135 milyon Euro ayrılmış durumda. Ancak Messi'nin yeni sözleşmesiyle Barcelona'nın bütçesinde yeni gelir kalemlerine ihtiyaç duyulacak. Kulüp de bu nedenle forma üretim sponsoruyla yeni bir anlaşma peşinde. Ama bu da yetmeyecek.

Messi'nin yeni sözleşmesinin finansörü "Yeni Nou Camp" olacak. 2018'de yenileme inşaatı başlayacak olan statta çalışmaların 2022'de tamamlanmasıyla kapasite 105 bine çıkacak. Ancak stadın isim hakkı için pazarlıklar inşaat beklenmeden şimdiden başladı. Barcelona, ABD'li spor pazarlama şirketi Van Wagner ile stadın isim hakkının satışı için anlaştı. Nou Camp'ın isim hakkından beklenen gelir ise asgari 200 milyon Euro.

Ntvspor

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