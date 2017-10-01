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Barcelona'nın Timo Werner ile ilgilendiği iddia edildi

Sezona fırtına gibi başlayan Barcelona’nın, Alman ekibi RB Leipzig forması giyen Timo Werner ile ilgilendiği iddia edildi.

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Sezona fırtına gibi başlayan Barcelona’nın, Alman ekibi RB Leipzig forması giyen Timo Werner ile ilgilendiği iddia edildi.
 
İspanyol basını, Katalan temsilcisinin genel direktörü Robert Fernandez’in, uzun süredir 21 yaşındaki futbolcuyu takip ettiği ve çok beğendiği belirtildi.
 
Alman oyuncu için ocak ayında Leipzig’in kapısını çalacak olan Barça’nın, bu transfer için 70 milyon Euro’luk (295 milyon TL) bütçe ayırdığı da öne sürüldü.

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