Barcelona'ya üç dakika yetti
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan maçta Barcelona, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-1 yendi.
Ev sahibi ekip, 12. dakikada Aritz Elustondo'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
63. dakikada Uruguaylı yıldızı Luis Suarez ile skora dengeyi getiren Barcelona, 66. dakikada Ousmane Dembele'nin golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Son şampiyon Barcelona, bu sezona dört maçını da kazanarak iyi bir başlangıç yaptı.
Günün diğer maçında Atletico Madrid sahasında Eibar ile 1-1 berabere kaldı.
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