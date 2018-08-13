Barış Alıcı: Bana inanan taraftarın, yönetimin ve teknik ekibin yüzünü kara çıkarmayacağım

BURSASPOR maçında sahanın en iyisi olan ve taraftarların alkışları altında dışarıya alınan Barış Alıcı, taraftarlara teşekkür etti. Maç sonu basın ile sohbet eden gençe futbolcu, şunları söyledi: “Altınordu’da 50 maçın üzerinde oynadım, bu nedenle maç oynama alışkanlığım var. Ancak burada ilk kez karşılaştığım muhteşem bir atmosfer vardı."

YÜZLERİNİ KARA ÇIKARMAM

“İlk dakikalarda heyacanlandım, duygu yüklüydüm ama hazırlık maçlarından bu yana Fenerbahçe taraftarının büyük desteği vardı. Taraftarımızın verdiği destekle bana gerekli özgüveni verdi. Onların desteğini boşa çıkarmamak için sahada olduğum her dakika takımın başarısı için çalıştım, bundan sonra da çalışacağım. Bana inanan taraftarı, yönetimi ve teknik ekibin yüzünü kara çıkarmayacağım.”

TAKIMIN BAŞARISI İÇİN ÇALIŞACAĞIM

Öte yandan Barış, Bursaspor maçından sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Süper Lig’de Fenerbahçe formasıyla çıktığım ilk maçta duygu ve heyecan yüklüydüm. Sahada olduğum her dakika takımın başarısı için çalıştım, çalışacağım. Başta ailem olmak üzere, bana inanan Fenerbahçe taraftarı, yönetimi ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum.#hergeçengündahaiyiye.”