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Barış Yardımcı A Milli Takım kadrosuna dahil edildi

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna Bursaspor'dan Barış Yardımcı dahil edildi.

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Fortuna Düsseldorf ile 5 Kasım'da oynadığı lig maçında sağ ayak bileği burkulan Kaan Ayhan'ın A Milli Takım sağlık ekibince yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda ayak bileği eklem kapsülünde ve bağlarında zedelenme saptanarak tedavisine başlandı.

Futbolcunun sakatlığının kamp döneminde planlanan özel maçlar süresince iyileşmeme ihtimali göz önüne alınarak, kadronun Barış Yardımcı ile takviye edilmesi uygun bulundu. Barış, akşam ilerleyen saatlerde A Milli Takım'ın Riva'daki kampına katılacak.

Ayrıca, kasık bölgesindeki ağrı nedeniyle yapılan görüntüleme tetkikleri (MRG) sonucunda ciddi bir yaralanma bulgusu saptanmayan Çağlar Söyüncü de uygulanan tedaviye hızla yanıt verdi ve bu akşamki antrenman programına dahil edildi.

(Haber7)

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