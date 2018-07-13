Bas Dost için UEFA ve Milan engeli

KANARYA’NIN listesinin ön sıralarında yer alan Bas Dost’un transferi için karşısında iki engel bulunuyor... Hollandalı futbolcu, sözleşmesi devam etmesine rağmen kulübü Sporting Lizbon ile yollarını ayırdı. Portekiz Kulübü ile yaşadığı sorun nedeniyle de UEFA devreye girdi. Bu transferde bonservis için ödenecek ücreti UEFA belirleyecek. Kanarya da belirlenecek bedele göre hareket edecek. Sporting daha önce oyuncu için 7 milyon euro bedel açıklamıştı. Ama son söz UEFA’nın olacak. Bu arada Bas Dost’u Milan’ın da istemesi nedeniyle Kanarya’nın aynı zamanda oyuncuya, İtalyan kulübünden daha iyi bir teklif sunması gerekecek.