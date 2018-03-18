Başak Eraydın İtalya'da şampiyonluğa ulaştı

Milli tenisçi Başak Eraydın, İtalya'da katıldığı turnuvada tek kadınlarda şampiyonluğa ulaştı.

Başak Eraydın, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından İtalya'nın Sardinya Adası'nda düzenlenen 25 bin dolar ödüllü Santa Margherita Di Pula Turnuvası'nın finalinde Bulgar Elitsa Kostova ile karşılaştı.

Toprak zemindeki organizasyonun 5 numaralı seribaşı ismi Başak, rakibini 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

23 yaşındaki milli sporcu, böylece kariyerinin 13. tekler zaferini elde etti.