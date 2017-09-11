Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Başakehir'de Adebayor şov yapıyor

Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, büyük maçlardaki başarısıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adebayor'un ikinci baharı tüm hızıyla devam ediyor...

Başakşehir’in geçen sezon devre arasında transfer ettiği Emmanuel Adebayor, ‘3 Büyükler’e karşı oynadığı 8 maçta 6 gol atmayı başardı. 33 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, F.Bahçe’ye 4 maçta 2 gol, G.Saray’a 2 maçta 3 gol, Beşiktaş’a ise 2 maçta 1 gol attı. Togolu forvet, Başakşehir’de toplam 24 resmi maçta 9 gol, 4 asistle 13 gole direkt katkı sağladı. 

Bu sezon Başakşehir formasıyla 4 lig maçına çıkan Adebayor, 1 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.

(HT Spor)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terör örgütü PKK’nın Irak’tan gönderdiği silahlar Kızıltepe’de yakalandı

Terör örgütü PKK’nın Irak’tan gönderdiği silahlar Kızıltepe’de yakalandı

ABD Irma kasırgasıyla boğuşuyor

ABD Irma kasırgasıyla boğuşuyor

Başbakan Yıldırım şenlikte ata bindi

Başbakan Yıldırım şenlikte ata bindi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA