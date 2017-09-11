Başakehir'de Adebayor şov yapıyor
Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, büyük maçlardaki başarısıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Adebayor'un ikinci baharı tüm hızıyla devam ediyor...
Başakşehir’in geçen sezon devre arasında transfer ettiği Emmanuel Adebayor, ‘3 Büyükler’e karşı oynadığı 8 maçta 6 gol atmayı başardı. 33 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, F.Bahçe’ye 4 maçta 2 gol, G.Saray’a 2 maçta 3 gol, Beşiktaş’a ise 2 maçta 1 gol attı. Togolu forvet, Başakşehir’de toplam 24 resmi maçta 9 gol, 4 asistle 13 gole direkt katkı sağladı.
Bu sezon Başakşehir formasıyla 4 lig maçına çıkan Adebayor, 1 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.
(HT Spor)
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