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Başakşehir - Ludogorets maçını Stefan Johannesson yönetecek

Medipol Başakşehir'in Ludogorets ile oynayacağı karşılaşmayı İsveçli hakem Stefan Johannesson yönetecek.

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UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda mücadele edecek olan Medipol Başakşehir’in evinde Ludogorets ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda 14 Eylül Perşembe günü saat 20.00’de oynanacak müsabayı İsveçli hakem Stefan Johannesson yönetecek. Johannesson’un yardımcılıklarını Fredrik Nilsson ile Magnus Sjöblom yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Joakim Amri Nilsson olacak.

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