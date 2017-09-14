Başakşehir - Ludogorets Razgrad maçı muhtemel 11'leri...

Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off turunda veda eden ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Başakşehir, Ludogorets karşısında galibiyet alarak Avrupa macerasına iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri iyi futbolunu bu karşılaşmada devam ettirmeyi hedefliyor.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir sahasında Bulgar temsilcisi Ludogorets Razgrad'ı konuk edecek. Bu akşam saat 20.00'de İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı İsveç Futbol Federasyonu hakemlerinden Stefan Johannesson yönetecek. Fredrik Nilsson ve Magnus Sjöblom ise maçın yardımcı hakemleri olacak. Büyük heyecanla beklenen Başakşehir-Ludogorets maçı Tivibu Spor 2 ve TRT 1'den canlı izlenebilecek.

Medipol Başakşehir'de son durum

Geçen sezon ligi 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi elemelerine katılan Başakşehir, play-off turunda Sevilla'ya elendi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Geçen sezon olduğu gibi bu sezona da iyi başlayan turuncu-lacivertliler ligde oynanan 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 yenilgi aldı. İyi futboluyla takdir toplayan İstanbul ekibi Ludogorets'le oynayacağı karşılaşmadan da 3 puan almayı istiyor.

Ludogorest Razgrad'da son durum

Bulgaristan 1. Liginde son 6 sezonu şampiyon tamamlayan Ludogorets, Şampiyonlar Ligi elemelerine 3. Ön Eleme Turunda Hapoel Beer Sheva'ya elenerek veda etti. Avrupa Ligi Play-Off turunda ise Suduva'yı eleyerek adını gruplara yazdıran takım ligdeki iyi formunu Avrupa'ya taşımak istiyor. 8 haftası geride kalan Bulgaristan 1. Liginde 5 galibiyet, 3 beraberlik alan ve yenilmeyen takım İstanbul'dan puan ya da puanlar alarak dönmek istiyor.

Muhtemel 11'ler

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Marcio Mossoro, Edin Visca, Eljero Elia, Emmanuel Adebayor

Ludogorets Razgrad: Vladislav Stoyanov, Cicinho, Rafael Forster, Igor Plastun, Natanael, Lucas Sasha, Svetoslav Dyakov, Gustavo Campanharo, Wanderson, Vura, Claudiu Keserü