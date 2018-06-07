Başakşehir, Burak Yılmaz için Trabzonspor'a 2,5 milyon euro + Kerim Frei dedi

BURAK Yılmaz Trabzonspor’a vedaya hazırlanıyor!.. Bordo-Mavililer’in yıllık 4 milyon euroluk maliyeti yüzünden gözden çıkardığı 32 yaşındaki golcü için Beşiktaş’tan sonra Medipol Başakşehir de devreye girdi. Karadeniz ekibini kapısını çalan Boz Baykuşlar’ın Burak için 2.5 milyon euro bonservis bedeli ve Kerim Frei’ı teklif ettiği bildirildi. Başakşehir’in Burak Yılmaz’a ise Trabzon’da aldığı yıllık ücrete yakın bir rakam önerdiği ileri sürüldü. Geçen sezonu 25 maçta 23 golle tamamlayıp, krallık yarışında Gomis’in ardından ikinci olan Burak’ın Acarkent’teki yeni evinin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşması, “İstanbul’a gidiyor” iddialarını güçlendirdi. Kral’ın yakın arkadaşı Arda Turan’la aynı takımda oynamaya sıcak baktığı belirtiliyor.