Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Başakşehir Chelseali Christian Atsu'yu transfer etmek istiyor

Spor Toto Süper Ligin lideri Medipol Başakşehir ses getirecek bir transfer hamlesine hazırlanıyor.

  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • 2
  • 2
x

Devre arası transfer döneminde kadro kalitesini yükseltmeyi hedefleyen Medipol Başakşehir, Chelsea'li Christian Atsu'yu transfer etmek istiyor.
 
Bu sezon Championship ekiplerinden Newcastle United'ta kiralık olarak forma giyen Ganalı oyuncunun transferi adına Londra ekibiyle pazarlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir yönetimi oyuncuyu satış opsiyonuyla birlikte kiralamayı hedefliyor.
 
Transfer görüşmelerinin olumlu devam ettiği öğrenilirken yönetimin 24 yaşındaki oyuncuya imza attırmak için girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi.
 
Öte yandan sağ bek pozisyonuna da takviye yapmayı planlayan Medipol Başakşehir, Rijeka'nın 24 yaşındaki sağ beki Stefan Ristovski'yi gündemine aldı.
 
Beşiktaş'a Matej Mitrovic'i gönderen Hırvat kulübün sezon başında Avrupa Ligin'de karşılaştığı rakibi Medipol Başakşehirle pazarlıklarını sürdürdüğü gelen haberler arasında.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
DEAŞ hedefleri, 'Hassas Güdüm Kiti' ile imha ediliyor

DEAŞ hedefleri, 'Hassas Güdüm Kiti' ile imha ediliyor

Karla kaplı İstanbul havadan görüntülendi

Karla kaplı İstanbul havadan görüntülendi

Avustralya'nın her yeri vahşi kedilerle doldu

Avustralya'nın her yeri vahşi kedilerle doldu

Anadolu’nun saklı kalmış hazineleri

Anadolu’nun saklı kalmış hazineleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA