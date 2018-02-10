Başakşehir Fenerbahçe saat kaçta ne zaman oynanacak?

Ligde şampiyonluk yarışında kritik bir deplasmana çıkacak Fenerbahçe, Başakşehir karşısında dış sahada kötü bir performans sergiliyor. Fenerbahçe, Başakşehir ile deplasmanda yaptığı 9 lig maçından sadece birini kazanabildi. Deplasmandaki 7 müsabakayı yitiren sarı-lacivertliler, birinde ise berabere kaldı. Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Ligin zirvesinde dengeleri değiştirecek karşılaşmalardan birisi Başakşehir Fenerbahçe maçı hakkında futbol severler araştırma yapıyor. Ligde liderlik koltuğunda oturan Başakşehir, üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başlayacak. Maç BeIN Sport 1 kanalından ve Digitürk Play'den izlenebilecek.

TAKIMLARIN SON DURUMU

Ligde şampiyonluk yarışında kritik bir deplasmana çıkacak Fenerbahçe, Başakşehir karşısında dış sahada kötü bir performans sergiliyor. Fenerbahçe, Başakşehir ile deplasmanda yaptığı 9 lig maçından sadece birini kazanabildi. Deplasmandaki 7 müsabakayı yitiren sarı-lacivertliler, birinde ise berabere kaldı.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 6, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ise 3 maça çıkan Fenerbahçe, Başakşehir'e 7 gol atarken kalesinde 16 gole engel olamadı.



Fenerbahçe, Başakşehir karşısında Süper Lig'de tek deplasman galibiyetini 2010 yılında elde etti. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe, 27 Kasım 2010'da 1-0'lık skorla rakibi karşısında dış sahada tek galibiyetini aldı.



Bu karşılaşmadan sonra deplasmanda oynanan 5 müsabakada Fenerbahçe, 4 yenilgi ve 1 beraberlikle galibiyete hasret kaldı.



Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in yeni stadında oynadığı 4 resmi maçı da kazanamadı. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı bugüne dek iki takım Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez karşılaştı.



Ligdeki 3 maçın 2'si Başakşehir kazanırken, bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde bu statta oynanan karşılaşma ise 2-2 berabere bitti.



Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçta Başakşehir ile 2-2 berabere kalınca Galatasaray, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.



Fenerbahçe, 2015-2016 sezonun 32. haftasında aynı statta Başakşehir'e bu kez 2-1 yenilince, Beşiktaş şampiyonluk yarışında çok büyük avantaj yakaladı ve lig sonunda mutlu sona ulaştı.



KOCAMAN - AVCI KARŞILAŞMALARI



Süper Lig 21. haftasında karşılaşacak Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe'nin teknik direktörleri arasında geçen müsabakalardan Abdullah Avcı'nın üstünlüğü göze çarpıyor. Aykut Kocaman, Abdullah Avcı karşısında 7 maçtır kazanamıyor.



Tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman, deneyimli meslektaşına karşı son yıllarda üstünlük kurmakta zorlanıyor.



Avcı'nın takımına (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) karşı son galibiyetini 1 Ekim 2011'de Fenerbahçe'nin başında 4-2'lik sonuçla alan Kocaman, daha sonra meslektaşına üstünlük kurmakta zorlandı.



İki teknik adam bu maçta sonra 7 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu son 7 maçta Avcı, Kocaman karşısında 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken, hiç kaybetmedi.



İki teknik adam kariyerlerinde birbirlerine 13. kez rakip olacak. Kocaman ve Avcı, bu rekabette 4'er kez takımlarına galibiyet sevinci yaşatırken, 4 müsabakada beraberlikle sonuçlandı.



AYNI TAKIMDA İKİ TEKNİK DİREKTÖR



Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı, ilk teknik direktörlük deneyimlerine aynı anda aynı takımda başladı. Teknik direktör Ziya Doğan'ın istifası sonucunda İstanbulspor'da 5 Nisan 2000'de Kocaman ve Avcı, yeni bir oluşumla takımın başına geçti.



O dönem faal futbol oynayan Aykut Kocaman, İstanbulspor'da antrenör-futbolcu olarak göreve getirildi. Ziya Doğan'ın yardımcılığını yapan Abdullah Avcı ise bu sefer Aykut Kocaman'ın yardımclığını üstlendi.



Bu iki isim İstanbulspor'un başında 2 ay birlikte görev alarak 7 maça çıktı.



LİGDE 20. BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI



Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 20. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 19 maçta Fenerbahçe 9, Medipol Başakşehir 8 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 26 golüne, turuncu-lacivertliler 24 golle yanıt verdi.