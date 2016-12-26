Başakşehir, Gençlerbirliği'nden İrfan Can Kahveci'yi transfer etti!
Gençlerbirliği'nden Başakşehir'e transfer olan İrfan Can Kahveci, yeni takımının formasını giydi. Yıldız futbolcunun adı Fenerbahçe ile anılıyordu.
Süper Lig'in bu sezon flaş takımı olan ve ilk yarıyı lider kapatan Başakşehir, Gençlerbirliği'nden İrfan Can'ı renklerine bağladığını resmen açıkladı.
İşte Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklama;
Kulübümüz devre arasının ilk transferini gerçekleştirdi. 21 yaşındaki İrfan Can Kahveci ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Futbola 7 yaşında Gençlerbirliği Futbol Okulu’nda başlayan İrfan Can, Fuat Çapa döneminde Gençlerbirliği ile profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzaladı ve 2012-2013 sezonunda Gençlerbirliği A2 takımında düzenli olarak forma giymeye başladı. Gençlerbirliği A Takımı’yla da, 27 Nisan 2012’de, Türkiye Kupası mücadelesinde ilk kez Kayserispor’a karşı maçın son 5 dakikasında forma giyen İrfan, 2013-2014 sezonunda tecrübe kazanması için Gençlerbirliği’nin altyapı takımı olan Hacettepe’ye gönderildi. Burada 34 maçta 4 gol kaydeden ve 2013-2014 sezonu sonunda Hacettepe’nin 2. Lig’e yükselmesine katkıda bulunan İrfan, 2014-2015 sezonu başında Gençlerbirliği A Takımı kadrosuna alındı.
Ligin iknci yarısında 77 numaralı formamızı terletecek yeni futbolcumuz İrfan Can Kahveci’ye ailemize hoşgeldin diyerek başarılar diliyoruz.
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