Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda
Başakşehir-Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? şifresiz mi? sorularının cevabı merak ediliyor.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında bugün (4 Şubat 2017 Cumartesi) saat 20.30’da İstanbul Fatih Terim Stadı’nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Kupada E Grubu’nda yer alan Galatasaray, 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlikle, Tuzlaspor’un ardından ikinci sırada tamamladı. F Grubu’nda mücadele eden Medipol Başakşehir ise 4 galibiyet, 2 beraberlikle zirvede yer aldı. Çapraz eşleşmede iki takım birbirine rakip oldu.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caicara, Yalçın Ayhan, Epureanu, Eren Albayrak, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Cengiz Ünder, Mehmet Batdal
GALATASARAY: Muslera, Sabri,Semih, Ahmet, (Hakan) Carole, Selçuk, De Jong, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski
BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
4 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek.
Bu sezon süper Lig'de sadece Fenerbahçe'ye yenilen ve tek mağlubiyetini alan lider Başakşehir'in Türkiye Kupası grup aşamasında mağlubiyeti bulunmuyor. Türkiye Kupası statüsüne göre son 16 turu maçları tek maç üzerinden oynanıyor. Kazanan takım Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselecek.
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4 ŞUBAT CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
12.50 Bu Şehir Arkandan Gelecek
16.15 Gençlerbirliği Kayserispor
19.00 Atv Ana Haber
19.45 Kupa Günlüğü
20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray
22.35 Tetikçi
5 ŞUBAT PAZAR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİKSTÜRÜ - BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE KARŞILAŞMASI
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Şubat Pazar akşamı Beşiktaş ile Fenerbahçe saat 20.30'da kozlarını paylaşacak. Tek maçlı eleme usülüne göre oynanacak mücadelede kazanan takım tur atlayacak. Karşılaşma canlı yayınla atv ekranlarında olacak.
5 ŞUBAT PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
12.30 Ölene Kadar
16.15 Kasımpaşa Osmanlıspor
19.00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
19.45 Kupa Günlüğü
20.30 Beşiktaş Fenerbahçe
22.35 Dondurucu - Yabancı Sinema
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