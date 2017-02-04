Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? Başakşehir Galatasaray maçı canlı yayın
Başakşehir-Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? şifresiz mi? sorularının cevabı merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray, deplasmanda bugün Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak mücadelede kazanan takım çeyrek finale çıkacak. İşte, Medipol Başakşehir-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında bugün (4 Şubat 2017 Cumartesi) saat 20.30’da İstanbul Fatih Terim Stadı’nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Kupada E Grubu’nda yer alan Galatasaray, 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlikle, Tuzlaspor’un ardından ikinci sırada tamamladı. F Grubu’nda mücadele eden Medipol Başakşehir ise 4 galibiyet, 2 beraberlikle zirvede yer aldı. Çapraz eşleşmede iki takım birbirine rakip oldu.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caicara, Yalçın Ayhan, Epureanu, Eren Albayrak, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Cengiz Ünder, Mehmet Batdal
GALATASARAY: Muslera, Sabri,Semih, Ahmet, (Hakan) Carole, Selçuk, De Jong, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski
BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
4 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek.
Bu sezon süper Lig'de sadece Fenerbahçe'ye yenilen ve tek mağlubiyetini alan lider Başakşehir'in Türkiye Kupası grup aşamasında mağlubiyeti bulunmuyor. Türkiye Kupası statüsüne göre son 16 turu maçları tek maç üzerinden oynanıyor. Kazanan takım Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselecek.
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4 ŞUBAT CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
12.50 Bu Şehir Arkandan Gelecek
16.15 Gençlerbirliği Kayserispor
19.00 Atv Ana Haber
19.45 Kupa Günlüğü
20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray
22.35 Tetikçi
5 ŞUBAT PAZAR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİKSTÜRÜ - BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE KARŞILAŞMASI
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Şubat Pazar akşamı Beşiktaş ile Fenerbahçe saat 20.30'da kozlarını paylaşacak. Tek maçlı eleme usülüne göre oynanacak mücadelede kazanan takım tur atlayacak. Karşılaşma canlı yayınla atv ekranlarında olacak.
5 ŞUBAT PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
12.30 Ölene Kadar
16.15 Kasımpaşa Osmanlıspor
19.00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
19.45 Kupa Günlüğü
20.30 Beşiktaş Fenerbahçe
22.35 Dondurucu - Yabancı Sinema
18. RANDEVU
Galatasaray ile Medipol Başakşehir, bugüne kadar resmi maçlarda 17 kez karşı karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 9 kez sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 4 kez rakibini mağlup etti. 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Geride kalan 17 karşılaşmada Galatasaray’ın 31 golüne, Başakşehir 22 gol ile karşılık verdi.
KUPADA İLK MAÇ
İki takım ilk kez bir Ziraat Türkiye Kupası maçında mücadele edecek. Galatasaray ile Medipol Başakşehir, ilk kez Spor Toto Süper Lig’in 2007-2008 sezonunda Ali Sami Yen Stadı’nda karşılaştı. Bu maçta sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 2-0 geride bitirmesine rağmen turuncu-lacivertliler ile 2-2 berabere kalmıştı.
TEK MAÇ, YENEN ÜST TURDA
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu formatına göre müsabakalar tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak. 90 dakika içinde eşitlik bozulmazsa uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa çeyrek finale çıkacak takımı penaltı atışları belirleyecek.
KUPA GOLCÜSÜ PODOLSKİ
Galatasaray, kupada ikinci bitirdiği E Grubu’nda oynadığı 6 karşılaşmada 16 kez fileleri havalandırırken, 9 kez kalesini gole kapatamadı. Bu maçlarda 10 kez rakip ağları sarsan Lukas Podolski, sarı-kırmızılıları sırtlıyor. Alman futbolcu, 24Erzincanspor’u 6-2 mağlup ettikleri karşılaşmada 5 gol kaydetmişti.
CENK, KUPA MAÇLARINDA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
Teknik Direktör Jan Olde Riekerink tarafından Ziraat Türkiye Kupası maçlarında görevlendirilen kaleci Cenk Gönen, Muslera’yı arattı. E Grubu’nda oynanan 6 maçın hepsinde kalesini gole kapatamayan Gönen, toplamda 9 gol yedi. 28 yaşındaki file bekçisi, sarı-kırmızılıların Tuzlaspor’a 3-2 mağlup olduğunu karşılaşmada kötü bir performans sergilemişti.
KARŞILAŞMA 10 DERECEDE OYNANACAK
Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmada havanın güzel olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklanan hava tahminlerine göre maçın oynanacağı 20.30’da hava sıcaklığının 10 derece olması bekleniyor.
İki takım arasında oynanacak mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Serkan Çınar olacak.
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