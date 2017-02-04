Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? Başakşehir Galatasaray maçı canlı yayın

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında bugün (4 Şubat 2017 Cumartesi) saat 20.30’da İstanbul Fatih Terim Stadı’nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Kupada E Grubu’nda yer alan Galatasaray, 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlikle, Tuzlaspor’un ardından ikinci sırada tamamladı. F Grubu’nda mücadele eden Medipol Başakşehir ise 4 galibiyet, 2 beraberlikle zirvede yer aldı. Çapraz eşleşmede iki takım birbirine rakip oldu.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caicara, Yalçın Ayhan, Epureanu, Eren Albayrak, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Cengiz Ünder, Mehmet Batdal

GALATASARAY: Muslera, Sabri,Semih, Ahmet, (Hakan) Carole, Selçuk, De Jong, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

4 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Bu sezon süper Lig'de sadece Fenerbahçe'ye yenilen ve tek mağlubiyetini alan lider Başakşehir'in Türkiye Kupası grup aşamasında mağlubiyeti bulunmuyor. Türkiye Kupası statüsüne göre son 16 turu maçları tek maç üzerinden oynanıyor. Kazanan takım Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselecek.

4 ŞUBAT CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI 12.50 Bu Şehir Arkandan Gelecek 16.15 Gençlerbirliği Kayserispor 19.00 Atv Ana Haber 19.45 Kupa Günlüğü 20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray 22.35 Tetikçi 5 ŞUBAT PAZAR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİKSTÜRÜ - BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE KARŞILAŞMASI Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Şubat Pazar akşamı Beşiktaş ile Fenerbahçe saat 20.30'da kozlarını paylaşacak. Tek maçlı eleme usülüne göre oynanacak mücadelede kazanan takım tur atlayacak. Karşılaşma canlı yayınla atv ekranlarında olacak.

5 ŞUBAT PAZAR ATV YAYIN AKIŞI 12.30 Ölene Kadar 16.15 Kasımpaşa Osmanlıspor 19.00 Hafta Sonu ATV Ana Haber 19.45 Kupa Günlüğü 20.30 Beşiktaş Fenerbahçe 22.35 Dondurucu - Yabancı Sinema

18. RANDEVU

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, bugüne kadar resmi maçlarda 17 kez karşı karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 9 kez sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 4 kez rakibini mağlup etti. 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Geride kalan 17 karşılaşmada Galatasaray’ın 31 golüne, Başakşehir 22 gol ile karşılık verdi.

KUPADA İLK MAÇ

İki takım ilk kez bir Ziraat Türkiye Kupası maçında mücadele edecek. Galatasaray ile Medipol Başakşehir, ilk kez Spor Toto Süper Lig’in 2007-2008 sezonunda Ali Sami Yen Stadı’nda karşılaştı. Bu maçta sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 2-0 geride bitirmesine rağmen turuncu-lacivertliler ile 2-2 berabere kalmıştı.

TEK MAÇ, YENEN ÜST TURDA

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu formatına göre müsabakalar tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak. 90 dakika içinde eşitlik bozulmazsa uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa çeyrek finale çıkacak takımı penaltı atışları belirleyecek.

KUPA GOLCÜSÜ PODOLSKİ

Galatasaray, kupada ikinci bitirdiği E Grubu’nda oynadığı 6 karşılaşmada 16 kez fileleri havalandırırken, 9 kez kalesini gole kapatamadı. Bu maçlarda 10 kez rakip ağları sarsan Lukas Podolski, sarı-kırmızılıları sırtlıyor. Alman futbolcu, 24Erzincanspor’u 6-2 mağlup ettikleri karşılaşmada 5 gol kaydetmişti.

CENK, KUPA MAÇLARINDA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Teknik Direktör Jan Olde Riekerink tarafından Ziraat Türkiye Kupası maçlarında görevlendirilen kaleci Cenk Gönen, Muslera’yı arattı. E Grubu’nda oynanan 6 maçın hepsinde kalesini gole kapatamayan Gönen, toplamda 9 gol yedi. 28 yaşındaki file bekçisi, sarı-kırmızılıların Tuzlaspor’a 3-2 mağlup olduğunu karşılaşmada kötü bir performans sergilemişti.

KARŞILAŞMA 10 DERECEDE OYNANACAK

Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmada havanın güzel olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklanan hava tahminlerine göre maçın oynanacağı 20.30’da hava sıcaklığının 10 derece olması bekleniyor.

İki takım arasında oynanacak mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Serkan Çınar olacak.