Başakşehir Galatasaray özet ve golleri Başakşehir GS maç özeti

Başakşehir Galatasaray özeti büyük bir sürprizle sonuçlandı. Başakşehir sahasında ağırladığı Galatasaray’ı 4-0 mağlup etti, goller art arda geldi. Galatasaray taraftarı bu skora büyük tepki gösterdi. Adebayor’un hat trick yaptığı ve Mustafa Pektemek’in rakip fileleri havalandırdığı maçta Başakşehir, rakibi Beşiktaş’la puan farkını korudu ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma yolunda büyük avantaj sağladı. İşte, Başakşehir GS maç özeti.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ (1.YARI)

1.dakikada sol kanattan hızla son çizgiye inen Bruma'nın içeriye çevirdiği topu savunma uzaklaştırmak istedi, Yasin'e çarpıp kaleye yönelen top direğin dibinden auta çıktı.

5’te bu kez Başakşehir'de Cengiz soldan ceza alanına girdi ve pasını çıkardı, penaltı noktası üzerinde topu düzeltip şutunu çeken Mossoro'nun topu yandan dışarı gitti.

Gol perdesini 11.dakikada Başakşehir açtı. Başakşehir atağında sağ kanattan kesilen ortada Semih'in ayağından seken top, kale önündeki Mossoro'nun önünde kaldı. Mossoro yanındaki Adebayor'u gördü ve Togolu yıldız da boş ağları havalandırdı: 1-0

15’te Başakşehir ikinci gole çok yaklaştı. Sol kanattan Cengiz'in ortasına ön direkte Visca nefis bir kafa vuruşu yaptı, Muslera aynı güzellikte bir kurtarışla mutlak golü önledi.

22.dakikada Başakşehir'in sol kanattan kullandığı serbest vuruş sonrası oluşan karambolde kale önünde Epureanu kafayı vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

35’te Başakşehir yine sağ kanattan etkili geldi. Son çizgiye inen Caicara'nın ortasına arka direkte Cengiz gelişine sert vurdu, Muslera çizgide iki hamlede topun sahibi oldu.

44.dakikada fark ikiye çıktı. Sağ taç çizgisi üzerinden Caicara'nın nefis ortasına arka tarafta Chedjou'nun üzerinden çok iyi yükselen Adebayor'un müthiş kafa vuruşunda üst direğe çarpan top çizginin içine düştü: 2-0

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ (2.YARI)

50.dakikada bu kez Başakşehir sol kanattan serbest vuruş kullandı. Galatasaray savunmasından seken topa ceza sahası dışından Visca gelişine çok sert vurdu, direğin yanından auta çıktı.

54’te bir anda kendi yarı alanından hızlı atağa çıkan Başakşehir'de Mossoro sağında boş durumda bulunan Visca'yı gördü. Visca ceza alanına girer girmez çaprazdan vurdu, yerden giden top az farkla dışarı çıktı.

57’de üçüncü gol geldi. Sağ kanatta nefis bir hareketle Ahmet'ten sıyrılıp içeriye sokulan Visca, kale önünde vuruşunu yaptı. Muslera'nın bacağından sekip havalanan topa kale önünde Adebayor kafayı vurdu ve ağları sarstı: 3-0

Galatasaray tribünlerinden takım ve yönetim aleyhine tezahüratlar yükseliyor.

86.dakikada Galatasaray savunmasının bomboş kaldığı bir anda gönderilen uzun topta Mustafa Pektemek, kalesini terk eden Muslera'yı da geçti ve topu ağlara yolladı: 4-0