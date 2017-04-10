Başakşehir Galatasaray'ı darmadağın etti!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Medipol Başakşehir'e Galatasaray karşısında galibiyeti getiren golleri 11, 44, 57'de Adebayor ve 86'da Mustafa Pektemek kaydetti.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig'de puanını 56'ya çıkarırken, Galatasaray 49 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un kadro tercihi dikkati çekti. Hırvat teknik adam, ligde son oynanan ve 4-0 kazanılan Adanaspor maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Galatasaray'ın Adanaspor maçı 11'inde yer alan Luis Cavanda ve Lukas Podolski, Medipol Başakşehir karşılaşmasının yedekleri arasında yer aldı. Adanaspor maçına yedekler arasında çıkması sürpriz olarak görülen Wesley Sneijder, Medipol Başakşehir önünde de yine kulübede tercih edildi. Takımın bir diğer yıldız ismi Lukas Podolski de Tudor'un ilk 11 tercihleri arasına giremedi.

Galatasaray Bruma ile 2. dakikada sol kanattan etkili geldi. Bruma topu sol çizgide aldıktan sonra ceza sahasına kadar ilerledi ve rakibini geçip aut çizgisine indi. Portekizli oyuncu ceza sahasına yerden bir orta açtı ve top Yasin'in ayağına çarptıktan sonra direğin az farkla yanından auta çıktı. Maçtaki ilk tehlikeli hücumu Galatasaray geliştirmiş oldu.

Medipol Başakşehir rakip alanda baskı yaptı ve Semih Kaya topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Pozisyonun devamında Cengiz ceza sahasındaki Mossoro'ya pasını çıkardı. Mossoro'nun plasesinde top az farkla auta çıktı.

SAVUNMADA BÜYÜK HATA! BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜ GELDİ...

Sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında ceza sahasına orta açıldı. Chedjou'dan seken top Semih'in ayağına çarpıp Mossoro'nun önüne düştü. Mossora altıpas içinde Muslera ile karşı karşıya kaldıktan sonra pasını boş pozisyondaki Adebayor'a çıkardı. Adebayor topu bomboş pozisyonda kale önünde yaptığı vuruşla ağlara gönderdi. Medipol Başakşehir 11. dakikada bu golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.

Gelişen Başakşehir hücumunda Cengiz, arkadan gelmesine rağmen Semih'tan topu aldı ve ceza sahasına ortasını açtı. Visca müsait pozisyonda kafa vuruşu yaptı ve Muslera topu son anda çelerek kornere göndermeyi başardı.

İlk yarım saatlik dilimde ilk golün ardından tempo biraz daha düşerken, 1-0 Başakşehir'in üstünlüğü ile geçildi.

ADEBAYOR YİNE SAHNEYE ÇIKTI! FARKI 2'YE ÇIKARAN GOL

İlk yarının 44. dakikasında Caiçara sağ kanattan hücuma çıktı. Caiçara sağ kanattan ceza sahasına düzgün bir orta açtı. Chedjou'nun yanında yükselen Adebayor kafa vuruşunu yaptı. Top üst direğe çarptıktan sonra Galatasaray ağlarına gitti. Ev sahibi ekip 44. dakikada bu golle Galatasaray karşısında skoru 2-0'a getirdi.

Bu golden kısa bir süre sonra hakem Cüneyt Çakır ilk yarının son düdüğünü çaldı. İlk 45 dakikayı Medipol Başakşehir, Galatasaray karşısında 2-0 önde kapattı.

İKİ TAKIM DA DEĞİŞİKLİK YAPMADAN BAŞLADI...

Mücadelenin ikinci yarısına her iki teknik adam da ilk yarılardaki 11'leriyle çıktı.

İkinci yarıya daha iyi başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. Başakşehir'de önde kalan Galatasaray savunmasının arkasına Visca sarktı. Visca topla biraz ilerledikten sonra ceza sahasının sağ çaprazından şutunu çekti ve top direğin az farkla yanından auta çıktı.

ADEBAYOR'DAN HAT-TRICK! GALATASARAY YIKILDI

57. dakikada sağ kanada atılan topa Visca hareketlendi. Visca, Ahmet Çalık'ın yanından sıyrılıp ceza sahasına girdi. Visca kaleci Muslera ile karşı karşıya vuruşunu gerçekleştirdi ve Muslera ilk hamlede topu çıkardı. Havalanan topa Selçuk İnan'dan önce davranan Adebayor kafa vurdu ve top ağlara gitti. Adebayor bu golle hat-trick yaparken, 57. dakikada Medipol Başakşehir skoru 3-0'a getirdi.

Mücadelenin 67. dakikasında Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, iki oyuncu değişikliği birden yaptı. Galatasaray'da 67. dakikada Semih kaya ve Garry Rodrigues kenara gelirken oyuna Lukas Podolski ve Wesley Sneijder girdi.

Galatasaray, 3-0'dan sonra oyundan iyice düşerken, rakip alanda pozisyon bulmakta da çok zorlandı. Medipol Başakşehir ise kalan sürede kontrollü bir oyunu tercih etti.

MUSTAFA PEKTEMEK OYUNA GİRDİ, GOLÜNÜ DE ATTI

Hat-trick yapan Adebayor karşılaşmanın 77. dakikasında kenara gelirken oyuna Mustafa Pektemek dahil oldu.

86. dakikada Mustafa Pektemek bir anda Galatasaray savunmasının arkasına sarktı. Kaleci Muslera da kalesini terk etti ancak Mustafa Pektemek rakip sahanın ortasında Muslera'yı geçti. Mustafa Pektemek ceza sahasına kadar ilerledikten sonra rakip oyuncular arasından yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

Mücadelenin kalan kısmında her iki ekip de skoru değiştirecek golü bulamadı. 90 dakika sonunda Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.