Başakşehir, Gençlerbirliği deplasmanında maç kazanamıyor

Süper Lig'de sahasında 25 maçtır rakiplerine kaybetmeyen Medipol Başakşehir, iç sahadaki başarısını deplasmanda ise ortaya koyamıyor.

Ligin 6. haftasında Gençlerbirliği'ne deplasmanda son dakikada yediği golle mağlup olan turuncu-lacivertiler, deplasmanda oynadığı son 15 maçta 10. kez puan kaybı yaşadı.

Bu sezon dış sahada oynadığı 3 maçın 2'sini kaybeden Medipol Başakşehir, tek galibiyetini 90+3. dakikada bulduğu golle Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında 3-2'lik sonuçla elde etti.

Abdullah Avcı'nın ekibi, geçtiğimiz sezon deplasmanda oynadığı 12 maçta ise 4 galibiyet kazanmıştı.

Medipol Başakşehir'in deplasman maçları Turuncu-lacivertli ekip, deplasmandaki son 15 maçta Osmanlıspor, Atiker Konyaspor, Antalyaspor, Kayserispor ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.

Bu 5 maçtan 4'ünü tek farklı sonuçlarla kazanan Medipol Başakşehir, yalnızca Atiker Konyaspor karşısında 3 farkla kazanmayı başardı.

Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Gençlerbirliği (2), Adanaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Teleset Mobilya Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Kardemir Karabükspor deplasmanlarında puan kayıpları yaşamaktan kurtulamadı.

Mustafa Saral: "Önemli olan ligi nerede bitireceğimiz"

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, ligin uzun bir maraton olduğunu ve bu tarz puan kayıpları yaşamalarının normal olduğunu söyledi.

Ankara'da mağlubiyeti beklemediklerini belirten Saral, "Bizim için kötü maçtı. Futbolcular ayakta duramadı. Sahada düşmeyen kalmadı. Kötü zemin iki takımı da kötü etkiledi. Onlar da biz de bu nedenle goller kaçırdık. Gençlerbirliği için de çok önemli bir maçtı, bize karşı tüm güçleriyle direndiler. Biz yolumuza devam ediyoruz. Lig uzun bir maraton, böyle puan kayıpları olabilir. Finalde nerede bitereceğimiz önemli." dedi.

Ligde ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoğun bir süreçten geçtiklerini hatırlatan Mustafa Saral, "Ligde kaybettiğimiz puanları toparlayacağız. İyi bir kadromuz var, yoğun bir maç temposundayız. Gençlerbirliği ile başlayan 3 deplasman maçımız var. Yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara deplasmanında 10 maçta galibiyet yok

Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği deplasmanında bugüne kadar ligde oynadığı 10 maçı da kazanamadı.

Turuncu-lacivertliler, son 10 yılda Ankara'da rakibiyle oynadığı maçlarda puan kaybından kurtulamadı. İstanbul ekibi, bu maçlarda 6 yenilgi ve 4 mağlubiyet aldı. Galibiyet ise yaşayamadı.

Bu karşılaşmalarda kalesinde 13 gol gören Medipol Başakşehir, rakip kaleye ise yalnızca 3 gol gönderebildi.

2010'dan bu yana gol yok

Turuncu-lacivertliler, ligde Gençlerbirliği'ne karşı 2010 yılından bu yana da rakip sahada gol atamıyor.

İstanbul ekibi, ligde rakibine, Ankara'da son golünü 13 Eylül 2010'da kaybettiği 2-1'lik maçta attı.

Medipol Başakşehir'in, Gençlerbirliği'ne dış sahada attığı son golü, bu sezon TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor forması güyen Gökhan Süzen kaydetmişti.

Abdullah Avcı'nın ekibi, rakibiyle deplasmanda oynadığı son 6 maçta ise gol sevinci yaşayamadı.