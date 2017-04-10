Başakşehir GS canlı yayın Bein Sports’ta (Başakşehir GS canlı)

Başakşehir GS canlı yayın için ilk düdük saat 20:00’de çalacak. Lider Beşiktaş’ın 8 puan gerisinde yer alan Başakşehir sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Hakem Cüneyt Çakır’ın düdük çalacağı karşılaşma saat 20:00’de başlayacak ve Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak. Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi’ne katılma hedefine bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Başakşehir GS canlı yayın Bein Sports’tan izlenebilecek.

KADROLAR

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Yalçın, Epureanu, Alpaslan, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor

Galatasaray: Muslera, Semih, Ahmet, Chedjou, Linnes, Selçuk, Josue, Yasin, Bruma, Rodrigues, Eren Derdiyok

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

Galatasaray, Başakşehir'le ligde oynadığı 17 maçın dokuzunu kazandı, 4 maç berabere bitti, 4 maçı Başakşehir kazandı.

Ancak Başakşehir, Galatasaray'la oynadığı son beş maçın yalnızca birini kaybetti. İki takım arasında oynanan son 5 maçın ikisini Başakşehir kazanırken, iki maç da berabere bitti.

Abdullah Avcı, Başakşehir teknik direktörü olarak Galatasaray'la ligde 14 kez karşılaştı. Igor Tudor, Avcı'nın ligde karşılaşacağı 11. farklı Galatasaray teknik direktörü olacak.

Başakşehir, ligde evinde 18 maçtır kaybetmiyor.

3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Sarı-kırmızılı ekipte Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Selçuk İnan, Nigel de Jong ve Eren Derdiyok, yarın sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, ligin 28. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerlerini alamayacak.

Süper Lig’e referandum arası

Spor Toto Süper Lig’de 14-17 Nisan tarihleri arasında Anayasa değişikliği referandumu nedeniyle karşılaşmalar oynanmayacak.

Anayasa değişikliği ile ilgili halk oylaması 16 Nisan Pazar günü yapılacak. Referandum sebebiyle 14 - 17 Nisan tarihleri arasında Spor Toto Süper Lig’e ara verilecek. Ligin 28. haftası 21 - 24 Nisan tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. TFF 1. Lig’de ise 28. hafta karşılaşmaları 18 - 19 Nisan tarihlerinde oynanacak.