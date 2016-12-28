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Başakşehir kupada turladı

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.

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Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 4. hafta mücadelesinde Başakşehir, deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 2-0'lık skorla kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 31. dakikada Alparslan Erdem ile 67. dakikada Uğur Uçar'dan geldi.

Bu skorun ardından Başakşehir puanını 12 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Göztepe ise 6 puanla 3. sırada kaldı.

F Grubu'nun 5. haftasında Başakşehir evinde Yeni Amasyaspor ile karşılaşacakken, Göztepe ise evinde Sivasspor'u konuk edecek.

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