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Başakşehir, Legia Varşova’nın golcüsü Armando Sadiku'nun peşinde!

Medipol Başakşehir, Legia Varşova’nın golcüsü Armando Sadiku ile 900 bin Euro’ya anlaştı. Artık sıra geldi Legia Varşova’yı ikna etmeye

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SÜPER Lig’de geçen sezon olduğu gibi bu sezon da ilk yarıyı lider kapatan Medipol Başakşehir oldu. Geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna Adebayor ve İrfan Can Kahveci’yi katan İstanbul ekibi, bu sezon da ara transfer döneminde dengeleri sarsacak bir takviyeye hazırlanıyor. 
 
TEKNİK direktör Abdullah Avcı’nın da onay vermesinin ardından Medipol Başakşehir, Polonya’da Legia Varşova forması giyen Arnavut forvet Armando Sadiku’nun peşine düştü. 
 
KİRALIK FORMÜLÜ
 
26 yaşındaki forvet oyuncusu ile masaya oturan ve 900 bin Euro karşılığında anlaşmaya varan Başakşehir, bonservisi için de Polonya kulübü ile pazarlıklarını sürdürüyor. 
 
BAŞAKŞEHİR yönetimi, golcü oyuncuyu satın alma opsiyonu ile devre arasında kiralamak istiyor. Polonya kulübü ise oyuncuyu 1.5 milyon Euro’ya satmak isterken Başakşehir ise 6 ay sonra almak için diretiyor. Bu noktada yaşanan ayrılık oyuncunun transferinin de gecikmesine neden olurken Polonya kulübü oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmıyor. 
 
İSTANBUL ekibi, 1.5 milyon Euro’luk bonservisi hemen vermeyi ise düşünmüyor. Sadiku’nun performansına göre satın almak isteyen Başakşehir, bu konuda Varşova ekibinin yönetimi ile 2018’in ilk günlerinde bir kez daha masaya oturacak. (Sampiy10)

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