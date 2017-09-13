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Başakşehir Ludogorets maçının hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, yarın TSİ 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Ludogorets ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi C Grubu mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı.

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Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Başakşehirli oyuncular, basına kapalı olan bölümde ise taktik çalışması yaptı.
 
İstanbul ekibinde sakatlığı bulunan Aurelien Chedjou idmanda yer almadı. Bir başka sakatlık yaşayan isim Mahmut Tekdemir takımdan ayrı çalışırken, hafif sakatlığı bulunan Marcio Mossoro takımla çalıştı.

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