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Kjaer takımla beraber antrenmanlara başladı

Adanaspor maçında yokluğu hissedilen Simon Kjaer, takımla beraber çalışmalara başladı.

  • Milliyet
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Fenerbahçe'de Pazar günü oynanacak kritik Medipol Başakşehir maçı öncesi Kjaer'den müjdeli haber geldi. 
 
Adale zarındaki yırtık nedeniyle iki haftadır takımdan ayrı çalışan Kjaer, bugün takımla çalışmalara başladı. Danimarkalı başarılı stoperin yokluğu Adanaspor maçında da hissedilmişti. 
 
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Pazar günü Medipol Başakşehir'i Kadıköy'de konuk edecek.

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