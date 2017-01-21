Aatif Chahechouhe Başakşehir maçında forma giyemeyecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan alınan Aatif Chahechouhe 10 gün sahalardan uzak kalacak. Deneyimli futbolcu Başakşehir maçında yok.
- Fanatik
Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Ülker Stadı'nda Başakaşehir'i ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Aatif Chahechouhe'nun bu önemli mücadelede forma giyemeyeceği öğrenildi.
Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 sona eren Gençlerbirliği maçının 84. dakikasında sakatlanan ve yerini genç oyuncu Samed Karakoç'a bırakan Aatif'in dizindeki sakatlığın ciddi olduğu, 10 gün kadar sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Aatif, Başakşehir maçının kadrosunda olmayacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.