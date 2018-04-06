Başakşehir, Malatyaspor'u yenip liderlik koltuğuna oturmak istiyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. Son iki maçını kazanan turuncu-lacivertliler, haftaya 57 puanlı lider Galatasaray’ın 1 puan gerisinde girdi. İki maçlık yenilgi serisine geçen hafta Gençlerbirliği’ni mağlup ederek son veren Evkur Yeni Malatyaspor ise 37 puanla 9. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yeni Malatya Stadı’nda oynanan karşılaşma turuncu-lacivertli ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Alparslan, Emre, Mahmut, Visca, Arda, Elia, Adebayor

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Pereira, Diallo, Aytaç, Adem, Gilberto

Medipol Başakşehir’de 2 eksik

Sakatlıkları bulunan Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında görev yapamayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, ideal 11’inde yer alan Mossoro’nun yokluğunda orta sahada Arda Turan’a forma vermesi bekleniyor.

Adebayor ile Mahmut ceza sınırında

Medipol Başakşehir’de, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde Emmanuel Adebayor ile Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde, 29. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında oynayamayacak.

Malatyaspor, Başakşehir’i yenerek, sıralamada ilk 5’e girmek istiyor

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Erol Bulut, puan yada puanlar almaları gereken bir maça çıktıklarını belirterek, herkesten daha fazla özveri göstermesini istedi.Taktik ağırlıklı çift kale maç şeklinde geçen antrenman, kanat organizasyonlarıyla son buldu.

Sarı-kırmızılılar antrenmanın ardından akşam uçağıyla İstanbul’a gitti. Yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00’de oynanacak Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasını Barış Şimşek yönetecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı Adebayor ve Mevlit Erdinç’in attığı gollerle Başakşehir 2-0 kazanmıştı.