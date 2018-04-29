Başakşehir, Osmanlı deplasmanını rahat geçti
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk adayı Medipol Başakşehir, küme düşmeme mücadelesi veren Osmanlıspor karşısında 1-0 geriye düştüğü maçı 4-1 kazanmayı başardı.
Spor Toto Süper Lig 31. hafta mücadelsinde Medipol Başakşehir, deplasmanda Osmanlıspor'u 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda avantaj sağladı.
Tarihinin ilk şampiyonluğunu kazanmak isteyen İstanbul temsilcisi, küme düşme korkusunu yakından hisseden Osmanlıspor karşısında 42. dakikada Numan'ın golüyle 1-0 geriye düşmesine karşın ikinci yarıda 53'te Visca, 74'te Adebayor ve 88'de Epureanu'nun golleriyle maçtan 4-1 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Başakşehir 65 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
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