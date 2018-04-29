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Başakşehir, Osmanlıspor'a konuk oluyor

Şampiyonluk yarışını sürdüren Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında bugün, ligde kalma mücadelesi veren Osmanlıspor'a konuk olacak.

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Şampiyonluk yarışını sürdüren Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında bugün, ligde kalma mücadelesi veren Osmanlıspor'a konuk olacak. 
 
Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
 
Turuncu-lacivertliler, 31. haftaya lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde, averajla üçüncü sırada girdi. Üç maçlık galibiyet özlemine geçen hafta Gençlerbirliği'ni mağlup ederek son veren Osmanlıspor ise haftaya 32 puan ve averajla 16. sırada başladı.
 
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 1-0 kazandı.
 
Napoleoni yok
Medipol Başakşehir'de maç öncesinde tek eksik bulunuyor.
 
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni, Osmanlıspor karşılaşmasında görev yapamayacak. 
 
Beş futbolcu ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de Osmanlıspor karşılaşması öncesinde Emmanuel Adebayor, Junior Caicara, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci ve Kerim Frei, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
 
Bu beş oyuncu, bu akşamki mücadelede kart görmeleri halinde, 32. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında oynayamayacak.
 
Osmanlıspor'da iki eksik
Başkent ekibinde sakatlığı süren Mehmet Batdal ve henüz hazır olmayan Payam Sadeghian maçta forma giyemeyecek.
 
OSMANLISPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
 
STAT: Osmanlı
HAKEM: Ümit Öztürk
 
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
 
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Yalçın, Numan, Tiago, Musa, Ceyhun, Serdar, Lumanza, Regattin, Cikaleshi.
TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz
 
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Vicca, Arda, Elia, Adebayor.
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

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