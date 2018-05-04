Başakşehir, Sivasspor'u yenip G.Saray'ın puan kaybını bekleyecek! işte muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig’de tarihi bir sezon geçiren Medipol Başakşehir, son 3 haftaya büyük bir heyecanla giriyor. Bugün Demir Grup Sivasspor’u yenerek şampiyonluk iddiasını güçlü tutmak isteyen ve son ana kadar yarışta kalmayı hedefleyen turuncu-lacivertliler, psikolojik etkenleri göz ardı etmiyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı ve takımı kritik 3 haftada rahat olup, kendine olan güvenini korumayı amaçlıyor. Ayrıca Başakşehir’in bu hafta ile birlikte bazı avantajlı tarafları da dikkat çekiyor. İlk olarak Sivasspor’u ağırlayacak İstanbul ekibi, rakiplerinden 2 gün önce maça çıkmış olacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın pazar günü, Beşiktaş’ın da pazartesi oynayacak olması Başakşehir’i güçlü kılacak. Zira turuncu-lacivertli takım kazanması durumunda maç fazlasıyla lider olup, rahatlayacak.

Diğer bir avantajlı taraf son 3 haftada Başakşehir’in en az baskıyı hissedecek takım olması. Avcı ve öğrencileri, diğer 3 rakibine nazaran taraftar ve camia baskısından bir hayli uzak görünüyor. Bu arada üst üste 4. sezon Avrupa kupalarına gitmeyi garantileyen Başakşehir, sportif başarı anlamında da istikrarını koruyarak sıkıntı yaşamadı. Bunun yanında takımların puan olarak yakın durması nedeniyle, son haftada oluşacak eşitlikte Başakşehir hem 4’lü hem de 3’lü averajda önde çıkıyor. Avcı’nın ekibi ikili averajda sadece Fenerbahçe’nin gerisinde bulunuyor.