Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Başakşehir Soner Aydoğdu ile resmen anlaştı

Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu konuşulan Akhisarsporlu Soner Aydoğdu'yu kadrosuna kattı...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig'i geçtiğimiz sezon 4. bitiren Medipol Başakşehir, transfere erken başladı.  İstanbul ekibi, Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu konuşulan Akhisarsporlu Soner Aydoğdu'yu kadrosuna kattı. 

Gençlerbirliği altyapısından yetişen Soner Aydoğdu, gösterdiği performansın ardından Trabzonspor'a imza atmıştı.

Trabzonspor'da beklentilerin altında kalan ve Akhisarspor'a transfer olan ve başarılı bir grafik çizerek Milli Takıma kadar yükselen Soner, Ege ekibinde 85 maça çıktı ve 11 gol kaydetti.

Soner Aydoğdu'nun adı bir dönem Galatasaray ile de anıldı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Seçim Yolunda Çekmeköy

Seçim Yolunda Çekmeköy

İşte en yüksek maaşı alan meslekler!

İşte en yüksek maaşı alan meslekler!

AK Parti'nin il il icraatleri (AK Parti döneminde hangi ilde ne kadar yatırım yapıldı)

AK Parti'nin il il icraatleri (AK Parti döneminde hangi ilde ne kadar yatırım yapıldı)

Ağacın dibinde yedi sülalesine yetecek hazine buldu

Ağacın dibinde yedi sülalesine yetecek hazine buldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA