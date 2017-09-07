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Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanının ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Düz koşu ile başlayan idman, ısınma hareketleri ile devam etti. Futbolcular, daha sonra iki gruba ayrılarak topla çalışma gerçekleştirdi. Turuncu-lacivertliler, basına kapalı olan bölümde ise taktik çalıştı. Antrenmanda kaleciler ise kaleci antrenörü eşliğinde sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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