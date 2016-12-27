Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Başakşehir tarihinin en iyi sezonunu yaşıyor

Spor Toto Süper Lig'e verilen ara öncesi 16. haftadaki son maçında deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kalmasına rağmen zirvedeki yerini koruyan Medipol Başakşehir, tarihinin en başarılı dönemini yaşıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Son iki yılda ligi 4. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe  galibiyetiyle başladığı sezonun ilk bölümünü Beşiktaş'ın 1, Galatasaray'ın 3 puan  önünde lider tamamladı.
 
Teknik direktörlüğünü Abdullah Avcı'nın yaptığı turuncu-lacivertliler,  Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maçta topladığı 9 puanla F Grubu'nda lider durumda  bulunuyor.
 
Ligin namağlup tek takımı
 
İstanbul ekibi, Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümü sonunda ligin  yenilmeyen tek takımı konumunda. İstanbul ekibi, 16 maçta 10 galibiyet ve 6  beraberlikle 36 puan topladı.
 
Geçtiğimiz sezonun son 9 maçını da kaybetmeyen Medipol Başakşehir'in,  ligde 25 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.
 
Abdullah Avcı'nın takımı, ligdeki son yenilgisini 12 Mart 2016'da  deplasmanda Osmanlıspor'a karşı 3-2'lik sonuçla almıştı.
 
14 maçtır zirvede
 
Ligin 3. haftasında Galatasaray'dan liderliği devralan Medipol  Başakşehir, 14 haftadır zirvedeki yerini koruyor.
 
Turuncu-lacivertliler, 15. haftada Beşiktaş ile puan farkını 3'e kadar  yükselttiği, ilk bölümü rakibinin 1 puan önünde bitirdi.
 
 Unvanların takımı
 
Medipol Başakşehir, ligin 16 haftalık bölümü sonrasında birçok unvanı  da elinde bulunduruyor.
 
Kalesinde 11 gol gören turuncu-lacivertliler, ligin en az gol yiyen  takımı.
 
Medipol Başakşehir, bu sezon deplasmanda oynadığı ilk 4 maçı gol  yemeden kazandı, 5 maçtan galibiyetle ayrıldı. Deplasmanda oynadığı son 3  karşılaşmada beraberlik alan turuncu-lacivertliler, 18 puanla dış sahada en çok  puan toplayan takım unvanının da sahibi.
 
Abdullah Avcı'nın takımı, 8 dış saha maçında kalesinde yalnızca 3 gol  gördü ve ligin deplasmanda da en az gol yiyen takımı oldu.
 
Rakip fileleri 31 kez havalandıran İstanbul ekibi, 34 gole sahip  Fenerbahçe'nin ardından ligin en çok gol atan ekibi durumunda.
 
İlk 4 haftada 12 puan
 
Teknik direktörlüğünü Abdullah Avcı'nın yaptığı İstanbul ekibi, daha  önce şampiyonluk yaşamış Fenerbahçe ve Bursaspor'u mağlup ederek başladığı  sezonun ilk 4 haftasını kayıpsız geçti.
 
Kasımpaşa ve Gaziantepspor'u da mağlup eden turuncu-lacivertliler, ilk  puan kaybını 5. haftada yaşadı. Medipol Başakşehir, 2-0 geriye düştüğü maçta  İtalyan golcüsü Napoleoni'nin 6 dakikada attığı iki golle Osmanlıspor karşısında  sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak yenilmezlik unvanını korumayı başardı. 
 
11 maçta 9 galibiyet
 
Abdullah Avcı'nın ekibi, 11 maç sonunda ise galibiyet sayısını 9'a  yükseltti. Bu süreçte yalnızca 2 beraberlik alan turuncu-lacivertliler, Atiker  Konyaspor beraberliğinin ardından, Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor,  Galatasaray ve Çaykur Rizespor'u yenerek 4 maçlık galibiyet serisini elde etti.
 
12. haftadan itibaren zorlu bir sürece giren Medipol Başakşehir,  Beşiktaş, Antalyaspor ve Gençlerbirliği beraberlikleriyle 3 haftada 6 puan  kaybetti. Turuncu-lacivertliler, bu puan kayıplarına rağmen liderliğini sürdürdü.  Turuncu-lacivertliler, Trabzonspor'u da tek golle geçerken, ligin son maçında  Adanaspor deplasmanından beraberlikle dönerek ligin ilk bölümünü 36 puanla lider  tamamladı.
 
Golcüler Visca ve Mossoro
 
Medipol Başakşehir'in ligin ilk bölümünde en golcü isimleri Bosna  Hersekli oyuncusu Edin Visca ve Brezilyalı futbolcusu Marcio Mossoro oldu.
 
İki oyuncu rakip fileleri 5'er kez havalandırdı. Aynı zamanda Visca 4,  Mossoro da 3 asist ile takıma katkı verdi.
 
Skora katkı yapan diğer isimler ise 4 golle Mehmet Batdal ve 3 golle  Cengiz Ünder.
 
16 maçta 2 kırmızı kart
 
Turuncu-lacivertli takım, 16 maçta iki kez sahada 10 kişi kaldı.  Sezonun ilk maçında Emre Belözoğlu, Fenerbahçe maçının 54. dakikasında, Ferhat  Öztorun da 13. haftada oynanan Antalyaspor maçında kırmızı kart görerek oyun  dışında kaldı.
 
Medipol Başakşehir, bu maçlarda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederken,  Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
 
Takımın en fazla sarı kart gören ismi ise 5 kartla Moldovalı stoper  Alexandru Epureanu oldu.
 
En istikrarlı isim Volkan Babacan
 
Abdullah Avcı'nın takımında en istikrarlı isim ise milli file bekçisi  Volkan Babacan. Volkan, ligin ilk bölümünde oynanan 16 maçın tamamında 90 dakika  kalesini korudu.
 
 Milli file bekçisi, 7 maçta kalesini gole kapadığı ilk bölümde 11 kez  kalesinde gol gördü.
 
İlk yarı maç karnesi
 
Medipol Başakşehir'in ligin 16 haftalık ilk bölümünde oynadığı maçlar  ve aldığı sonuçlar şöyle oldu: Hafta   Rakip
 
Sonuç    
 
1. Fenerbahçe 1 - 0    
2. Bursaspor (D)  2 - 0    
3. Kasımpaşa 3 - 1    
4. Gaziantepspor (D) 1 - 0  
5. Osmanlıspor  2 - 2    
6. Alanyaspor (D) 5 - 0    
7. Atiker Konyaspor 1 - 1    
8. Kardemir Karabükspor (D)   2 - 0    
9. Akhisar Belediyespor 5 - 1    
10. Galatasaray (D)  2 - 1  
11. Çaykur Rizespor 2 - 1  
12. Beşiktaş (D) 1 - 1    
13. Antalyaspor 2 - 2    
14. Gençlerbirliği (D) 0 - 0    
15. Trabzonspor 1 - 0    
16. Adanaspor (D) 1 - 1   

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kurtulmuş: Terörle savaş halindeyiz. Ayağınızı denk alın

Kurtulmuş: Terörle savaş halindeyiz. Ayağınızı denk alın

Çarlık Rusya'nın sürgün ve mahkumların diyarı Sibirya

Çarlık Rusya'nın sürgün ve mahkumların diyarı Sibirya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül alan Şener Şen'e linç girişimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül alan Şener Şen'e linç girişimi

Diyanetten 15 Temmuz'a özel takvim

Diyanetten 15 Temmuz'a özel takvim

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA